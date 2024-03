Retour sur la soirée portes ouvertes de l'École de management de l'Université de La Réunion

Le jeudi 29 février 2024, l'École de management de l'Université de La Réunion (IAE) a ouvert ses portes à plus de 300 visiteurs. Management, comptabilité finance, marketing, ressources humaines ... Au total, ce sont 20 cursus en formation initiale, en alternance ou en cours du soir couvrant plusieurs spécialités de management et des secteurs d’activités (tourisme, santé et économie sociale et solidaire) que le public a pu découvrir. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Université)

Un stand dédié à l’alternance a permis aux visiteurs d’avoir des informations sur les différents types de contrat. Également, les professionnels souhaitant une évolution de carrière ou une reconversion ont pu passer des entretiens personnalisés et avoir des renseignements sur les moyens de financement des formations.

Une cinquantaine d’élèves de l’établissement et leurs enseignants étaient mobilisés pour présenter leur formation et parler de leur expérience. Une étudiante en Master Gestion des Ressources Humaines à l’IAE raconte :

"Voir les étudiants poser des questions sur les cursus me rappelle l’époque où j’étais moi- même à leur place et où avoir des témoignages d’étudiants de l’IAE m’avaient permis de me projeter et de choisir mon master actuel, j’ai à cœur aujourd’hui d’être un modèle pour les futurs élèves de l’IAE qui sont en pleine réflexion sur leur choix d’études. "

- IAE Réunion : Les atouts d’une grande école à un coût abordable -



Gratuit pour les boursiers, 250 euros de frais de scolarité annuels en moyenne à l’IAE pour les non boursiers contre plusieurs milliers d’euros annuels dans une école privée pour un étudiant boursier, l’établissement bénéficie des avantages du système universitaire en tant que composante de l’Université de La Réunion.Petites promotions, stages ou alternance, intervenants issus du monde de l’entreprise, projets en partenariat avec des acteurs du monde économique local, l’IAE a tout d‘une grande école, un format qui plait aux jeunes réunionnais en poursuite d’études, Jordan étudiant en BTS Gpme témoigne : "J’aimerais continuer mes études en alternance après mon BTS. Intégrer l’IAE me permettrait de poursuivre mes études sereinement sans me préoccuper du coût de la formation et de gagner en expérience grâce à l’alternance."

- L’insertion professionnelle des diplômés, l’enjeu majeur de l’IAE -



L’établissement affiche un taux de réussite de 85% et un taux d’insertion professionnelle de 91% deux mois après le diplôme. Plus d’un tiers des embauches se font à l’issue des périodes de stages ou d’alternance.Depuis sa création en 1963, l’IAE Réunion a formé plus de 7000 cadres en gestion, aujourd’hui cadres dirigeants d’entreprises et acteurs du développement économique de La Réunion, constituant un des principaux réseaux professionnels de l’île.