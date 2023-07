Revalorisation du plafond de récupération de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées

L’Allocation de Solidarité aux Personnes âgées, est une aide sociale qui intervient chaque mois en complément d’une petite retraite. Prise en charge par les caisses de retraite, elle est versée aux séniors de plus de 65 ans qui justifient des ressources limitées. Son montant évolue en fonction des revenus et de la situation familiale du demandeur. À compter du 1er septembre 2023, le plafond des biens sera revalorisé en passant de 100.000 à 150.000 euros. Nous relayons le communiqué de l'association des maires de La Réunion (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

La récente réforme des retraites prévoit une revalorisation du plafond de récupération de l’Allocation de Solidarité aux Personnes gées (ASPA) dans les départements et régions d’Outre mer à compter du 1er Septembre 2023. Une modalité peu connue et qui représente pourtant une réelle opportunité de voir cette allocation être beaucoup plus sollicitée.



Cependant, cette allocation est très peu sollicitée par les personnes cibles en raison des règles de récupération de l’ASPA sur la succession. En effet, depuis 1982, la loi prévoit que lorsque les biens d’une personne âgée indemnisée par l’ASPA sont estimés comme étant supérieurs à 39.000 euros, les sommes perçues au titre de cette aide sociale sont prélevées sur l’héritage légué à ses bénéficiaires.

Pour l’Outre-mer, et donc La Réunion, une revalorisation du plafond des biens de 39.00 euros à 100.000 euros est en vigueur depuis 2017. Elle devait s’achever en 2026. Dans le cadre de la réforme des retraites, et à la demande des députés et sénateurs ultra-marins, le plafond de récupération est à nouveau revalorisé dans les départements et régions d’Outre-mer. Il passera de 100.000 euros à 150.000 euros à compter du 1er Septembre 2023 jusqu’au 31 Décembre 2029.

Il s’agit d’une véritable avancée pour les retraités réunionnais ayant une petite pension. Une avancée qu’il est important de faire connaître au plus grand nombre afin que l’ASPA soit largement sollicitée par les retraités pouvant y prétendre et qu’elle contribue ainsi à améliorer leur vie quotidienne.

Pour rappel, depuis 2021, les caisses de retraites ont l’obligation d’informer leurs allocataires de plus de 64 ans de la possibilité de profiter de cette aide sociale. Elles doivent tenir informés ces derniers, des démarches à réaliser et des conditions d’éligibilité à cette prestation.

