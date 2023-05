Le Conseil Départemental vous informe que sur la RD52 Route de Grand Ilet à Salazie entre les PR10 et 14, afin de permettre la 3ème Course de Côte Nationale de Salazie, la route sera fermée à la circulation dans les deux sens de 7h à 18h le dimanche 7 mai. Par ailleurs un convoi sera organisé entre 12h et 13h30 par l'organisateur. (Photo Panneau travaux photo RB imazpress)