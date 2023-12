Le rugby à 7 en fauteuil s'installe à La Réunion

Inclusivité et partage

L'association 974 Action lance peu à peu le rugby à 7 en fauteuil à La Réunion. Une première manifestation aura lieu le mardi 22 décembre 2023 à 9h sur le Terrain noir Champ de Merles à l’Éperon Saint Paul (photo : 974 Action)

Pour l'association il s'agit de développer cette activité sportive inclusive aux quatre coins de l'île. Pour ce faire, une formation initiale sera donnée, les personnes l'ayant suivi pourront ainsi proposer l'activité avec du matériel mis à disposition par 974 Action. Un pôle d’animateurs formés à la pédagogie de l’activité pourra se rendre disponible pour intervenir au seins des différentes structures si besoin. Les jeunes en milieu scolaire ou non auront l'occasion de partager ces moments également.

Un projet soutenu par le Département et l'Agence Nationale du sport.

Si au niveau national, le premier tournoi scolaire de rugby à 7 en fauteuil vient d'être organisé cette année, la discipline se pratique pour le moment hors cadre compétition sur l'île, "mais aura la possibilité de prétendre à une

représentation régionale dans quelques années" selon l'association.

- Le sport pour tous -

"Le rugby à 7 en fauteuil est une discipline inclusive, symbole du vivre ensemble" exprime l'association. À travers cette pratique, personnes valides et à mobilité réduite pourront être rassemblées sur le terrain avec des règles du jeu sont semblables aux règles du rugby traditionnel. Pour les joueurs à mobilité réduite, le fauteuil Wallaby a été conçu spécialement pour cette activité.

"En plastique moulé water proof, étudié pour amortir les contacts, son carénage aux formes arrondies et aérodynamiques a la particularité de protéger les joueurs et permet de respecter les fondamentaux du rugby : mêlée poussée, MAUL, touche, drop, essai, passe en arrière, ligne de hors-jeu, ballon ovale. Le blocage du joueur est caractérisé par le contact simultané du wallaby porteur du ballon avec deux autres fauteuils. L’arbitre annonce alors "maul" et le joueur bloqué a 5 secondes pour faire une passe. Le jeu au pied est remplacé par le même geste en utilisant le point" précise l'association.

"Le plaisir du jeu est le même qu’au rugby traditionnel avec lecture du jeu, des espaces, avec fixation de la défense et débordement" ajoute-t-elle.

Le lancement du projet a commencé depuis plusieurs mois déjà. En août 2023, Wally Salvan, fondateur de la discipline et président de la W7IB s’est déplacé à La Réunion pour dispenser une formation fédérale de niveau 1 sur 2 aux éducateurs de clubs de rugby.

Plus recemment, l'association 974 a reçu 14 fauteuils Wallaby et organise organise ce mardi 19 décembre à Saint Paul, une matinée rugby à 7 en fauteuil mêlant des jeunes des quartiers prioritaires et le milieu scolaire avec le milieu du handicap.

Le sport sera aussi proposé sur la journée Handisport organisée par Handy Roue Libre sur le complexe municipal de tennis de Saint-Paul le samedi 23 décembre. La démonstration sera assurée par des jeunes des quartiers de La Réunion, des jeunes de Sainte-Marie (Madagascar) et d’Anjouan (Comores).

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com