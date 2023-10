Saint-André : des tags "obscènes" découverts à l'école des Lilas

Ce lundi 9 octobre 2023, des inscriptions à caractère "vulgaire" et "obscène" ont été découverts sur une partie des murs de de l’école élémentaire Les Lilas, à Saint-André. Le maire, Joé Bedier, et l’ensemble de l’équipe municipale "condamnent fermement ces faits et déplorent que l’école républicaine soit ciblée par cet acte de vandalisme". (Photo panneau ville de saint-andré photo Sly imazpress)

"Les services municipaux ont immédiatement réagi et effacé les inscriptions afin de protéger les élèves" indique la commune.

L’inspection de l’éducation nationale a préféré, par précaution, proposer le retour des enfants à la maison, les cours reprendront normalement dès ce mardi 10 octobre.

