Saint-André : l'eau sera coupée pendant la journée de ce vendredi

Les fortes consommations et le manque persistant de pluie sur la commune de Saint-André ne permettront pas le maintien de la distribution ce vendredi 31 janvier 2025 durant la journée. La distribution en eau sera interrompue : ce jeudi 30 janvier à compter de 19 heures avec une remise en eau à partir de 5 heures, et ce vendredi 31 janvier de 8 heures avec une remise en eau à partir de 17 heures, suivi d'une nouvelle coupure à partir de 21 heures avec une remise en eau à partir de 5 heures (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Les secteurs suivants sont concernés :

Milles Roches

Butor

La Cressonnière

Rivière du Mât

Patelin

Ravine Creuse

Centre-Ville

Chemin Lefaguyès

Chemin du Centre

ZAC Fayard

Cambuston

Bois Rouge

Chemin Lagourgue

Avenue des Mascareignes

Et toutes les voies adjacentes



Un délai entre l’heure d’ouverture annoncé et l’arrivée de l’eau au robinet des abonnés est constaté. Cela est lié au fait que le réseau doit se remplir complétement afin que l’ensemble de nos abonnés aient de l’eau.

Des citernes ont été installées aux adresses suivantes :

Chemin du Centre (près de la ruelle Virapatrin)

Angle Chemin Rio et Chemin Lagourgue

Angle Chemin Maunier et Chemin du Centre

Chemin Fantaise

Avenue de Bourbon (près du chemin Morin)

Rue Terre Rouge

Chemin Deschanets (près de l’impasse du Centre)

Chemin Bois Rouge (près du lotissement Bouquet)

Ravine Creuse Allée Paulo

Lotissement les Rosiers

Lotissement Vayaboury

Canal Moreau

Lotissement les Muriers

Rue des Flamboyants (cuisine centrale)

Place de la Cocoteraie (à proximité de My Gym)

Rue des Jamblons



Attention : l’eau des citernes n’est pas potable.



Dans ce contexte, CISE Réunion fait appel "à la responsabilité et à la solidarité de chacun pour limiter la consommation d'eau aux besoins essentiels".



Une unité temporaire de dessalement a été mise en place par l’Etat et permet de distribuer de l’eau potable aux abonnés de Saint-André via une rampe de distribution située au niveau du terrain de foot de Champ-Borne. Cette rampe permet d’avoir de l’eau potable à condition d'utiliser des contenants propres et alimentaires n'ayant jamais été utilisés pour d'autres besoins.



L'eau récupérée pourra être conservée au réfrigérateur jusqu'à 72 h.



La préfecture a émis un arrêté du 17 Janvier 2025 interdisant :

- L’arrosage des jardins potagers

- L’arrosage des espaces verts publics et privés

- L’arrosage des pelouses

- L’arrosage des espaces sportifs

- L’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement

- Le remplissage et maintien du niveau d’eau des plans d’eau de loisirs et piscines privées

- Le remplissage et maintien à niveau des piscines à usage collectif (sauf remise à niveau ou pour la réglementation pour raisons sanitaires)

- Le prélèvement d’eau à usage domestique dans le milieu naturel

- Le prélèvement par camion-citerne dans le milieu naturel

- Le prélèvement d’eau pour l’irrigation par aspersion des cultures (hors périmètre irrigués)

- Le lavage des véhicules (y compris en station de lavage)

- Report des opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées, sauf impératif sanitaire lié à la santé publique. Cet arrêté préfectoral est en vigueur pour une durée d’un mois.