Saint-André : le festival Kré'arts met la culture urbaine à l'honneur

Pour la troisième fois, le festival Kré'arts revient à Saint-André. La compagnie de danse Kenji ramène la culture urbaine au parc du Colosse et dans les quartiers de la ville. Un événement convivial à vivre en famille du 15 au 21 mai 2023, totalement gratuit et riche en émotions. Nous relayons ci-dessous le communiqué de la compagnie (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La ville de Saint-André s'apprête à vibrer pendant une semaine au rythme du festival Kré'arts du 15 au 21 mai 2023. La thématique de cette année est : "la place de la femme dans le milieu artistique". Au programme : des ateliers concerts, spectacles de danse, masterclass, battle de danse, réalisation d’une fresque au parc du Colosse.



- Des ateliers pour la jeunesse des quartiers -

Depuis octobre 2022, des ateliers de danse hip-hop ont été organisés pour les jeunes de Saint André dans les quartiers de Diorré et Fayard, sous la direction du talentueux chorégraphe Kenji, la ville de Saint-André et l’association Ka’Fet Familial. C’est avec une grande fierté que les jeunes participants présenteront fièrement le fruit de leur travail lors du festival, à 17h les mardi 16 mai à l'École Primaire Marius Teza, jeudi 18 mai à la salle Polyvalente de Bois Rouge, et à 19h le vendredi 19 mai lors de la soirée de spectacle au parc du Colosse au côté de professionnels internationaux de danses.

- Masterclass et conférence -

Le mercredi 17 mai, des masterclass gratuite et ouverte à tous permettra de vivre des moments d'échanges et d'apprentissage intenses avec des figures emblématiques de la danse et du djing. Une Masterclass Breakdance et écriture chorégraphique avec Bgirl Bénédicte de la compagnie Uzumaki à 13h à l’école de danse de Saint-André et à 14h au Colosse avec Karima Khelifi Aktuel Force. Une Masterclass Djing avec DJ DAN à 14h au Colosse. (pour toutes réservations contactez Emilie au 0692 20 80 40).

Une conférence sur la place de la femme dans le milieu artistique, animée par Karima Khelifi une des pionnières du breakdance qui a marqué l’histoire du HipHop en France avec son crew Aktuel Force et Johanne Aratus jeune artiste réunionnaise très talentueuse, musicienne et réalisatrice, Bgirl Campanita de la compagnie Uzumaki et TMATT le parrain du festival, ce sera un moment de réflexion inspirante et d’échange à la médiathèque de Saint-André à 18h.

- Soirées spectacles et concert -

Le vendredi 19 mai, le parc du Colosse sera le théâtre d'une soirée spectacle éblouissante, réunissant les performances des compagnies Uzumaki de Paris et des Frères Joseph de l’île Maurice, ainsi que la restitution des ateliers des jeunes de Saint-André.

Le samedi 20 mai, le groupe Simangavole - Maloya Maniér Fanm enflammera la scène du Colosse lors d'un concert gratuit, composé uniquement de femmes, c’est un Maloya puissant et engagé, c’est également 4 albums dont le dernier est sorti il y’a quelques mois « SaOuWaLiVé » et des tournées en Australie, Afrique, Europe, Inde.

Le 21 mai à partir de 16h30, le parc du Colosse accueillera les meilleurs danseurs breakdance de la Réunion pour un battle de danse épique. L'énergie, la créativité artistique et l'émotion seront au rendez-vous lors de ces confrontations artistiques avec trois catégories Battle kidz, Battle Handi' capable, et le fameux Battle crew. En même temps Simon Teroy réalisera une fresque comme les années précédentes dans le parc du Colosse. Et pour finir en beauté showcase du parrain du festival TMATT, pour une ambiance survoltée.

Un événement à ne pas manquer du 15 au 21 mai 2023, et une fois de plus la culture urbaine sera à l’honneur dans la région Est de la Réunion.