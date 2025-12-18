Saint-André : un marché de Noël et des animations pour les enfants

La magie de Noël s’installe les 19, 20 et 21 décembre sur la place Jeanne d’Arc, de 11h à 21h. Un marché de Noël ouvrira ses portes avec de nombreux exposants, des idées cadeaux scintillantes et des douceurs irrésistibles, un grand Jeu Concours avec plus de 600 € de cadeaux à gagner. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Des spectacles de Noël sont prévus tous les jours :

- 19 décembre à 17h30 : Spectacle Les Schtroumpfs et à 19h le concert unique "CHANTEZ NOËL", avec les chœurs des enfants et des séniors du petit conservatoire de Champ-Borne

- 20 décembre à 17h30 : Animation Stitch + Spectacle Vaiana

- 21 décembre à 17h30 : Spectacle Maya l’Abeille , et à 18h, remise des prix du concours "BALCONS EN FÊTE"





