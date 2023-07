La baignade est interdite, à compter de ce vendredi 21 juillet 2023 et et jusqu'à nouvel ordre au Bassin Mangue et au Bassin Ilet Bethléem, indique la mairie de Saint-Benoît dans un communiqué ce vendredi en milieu de journée. C'est à la suite d'analyses effectuées par l'ARS et révélant une mauvaise qualité de l'eau que cette décision a été prise (Photo mairie de Saint-Benoît)