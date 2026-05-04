Saint-Benoît : fermeture temporaire du pont de la rivière des Marsouins

Dans le cadre des travaux de renforcement et de dévoiement des réseaux liés au TCSP-Bus de la Cirest, des modifications importantes de circulation et de stationnement interviendront en centre-ville de Saint-Benoît, du lundi 4 mai à 20h au jeudi 7 mai 2026 à 17h. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Mesures de circulation :

• La circulation sera strictement interdite au niveau du carrefour des rues Pierre Benoît Dumas et Amiral Bouvet.

• Le pont aval de la rivière des Marsouins sera fermé à toute circulation motorisée.

• Des itinéraires de déviation seront mis en place et balisés par l’entreprise en charge des travaux.

Déviations prévues :

- Sens rive gauche → rive droite :

Rue Sully Brunet → Rue Bertin → Rue Poivre → Rue Georges Pompidou → Rue Hubert Delisle → RN2 Sens rive droite → rive gauche :

Depuis le carrefour avenue Jean Jaurès / rue Lucien Duchemann :

• Itinéraire conseillé vers la RN2

• Déviations possibles selon l’avancement du chantier :

• Avenue Jean Jaurès → Rue Lucien Duchemann → ouvrage amont RN2

• Rue Pierre Benoît Dumas → Rue Joseph Hubert → Rue Lucien Duchemann → carrefour RN2

Ces interventions permettront la reprise des réseaux situés sous le carrefour, préalable indispensable à la pose du revêtement définitif (enrobé) et à la finalisation du chantier TCSP.

Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements, privilégier les itinéraires de contournement et faire preuve de vigilance aux abords du chantier.



