Saint-Benoît : Fred Banor et Imposter en concert au Bisik

Le vendredi 20 octobre nous recevons Fred Banor et son tout nouveau projet solo et Imposter pour une soirée inattendue entre lo-folk et rock progressif. Nous diffusons le communiqué du Bisik.

Fred Banor membre du groupe Thermoboy présente pour la première fois son projet solo qui donnera lieu à un opus à paraître en 2023, "L’Affection", qui nous entraîne dans un univers musical qui raconte une créolité féroce mais souvent fragile, quotidiennement confrontée aux thèmes de l’isolement, de la santé mentale et du consumérisme rampant.

Le contenu de ce premier album, composé de chansons lo-folk, dévoile une poésie créole d'un genre nouveau, et d’une sobriété instrumentale inspirée par la folk de Nick Drake et le mouvement lo-fi des années 90. Véritable créations artisanales, ces chansons acoustiques dévoilent un artiste heureux de pouvoir enfin laisser parler son héritage musical aux multiples personnalités.

Illustré par un clip envoûtant fabriqué à base d’images Super 8 inédites de La Réunion, "Zwazo Nwar" est le premier extrait de cet album.

Changement de rythme mais pas de sensibilité, c’est Imposter qui assurera la deuxième partie de cette soirée unique. Une formation minimaliste composée de Austin Kehoe, chanteur prolifique aux collaborations multiples sur l'île (The Sorry Dead, Jako Maron…); de Yann Cadet à la guitare et de Guillaume Futhazar aux synthétiseurs et boîtes à rythme. Après ce début de soirée envoûtant, le groupe vient faire résonner ses titres froids et intenses, qui oscillent entre claustrophobie et célébration entre rock et électro indé. Ses chansons sont les bandes-son de films qui n’existent pas, ou pas encore. L’occasion pour le public de retrouver Yann Cadet, figure centrale du métal réunionnais, ancien membre de Vacuum Road.

Laissez vous séduire par ces titres incroyables, inédits et venez sans plus attendre partager ces merveilleuses émotions.

Une soirée synonyme de création, donc, et de virtuosité, à ne surtout pas rater le vendredi 20 octobre.

- Bio express -

Fred Banor est le fils d’un musicien de bal la poussière. Il touche à la guitare à l’âge de 14 ans, et devient rapidement multi-instrumentiste. Tombé rapidement sous le charme de Morrissey et de la folk new-yorkaise de Suzanne Vega, c’est sur les terres du rock alternatif que va bientôt atterrir le jeune musicien, bien loin de son quartier du Moufia, à Saint-Denis. De Pixies à Radiohead, en passant par les contemplations bruitistes du shoegaze, Fred Banor se fera bientôt connaître comme auteur-compositeur chez Thermoboy, un des groupes majeurs de la scène alternative réunionnaise jusqu’à ce jour. Il aura fallu deux ans à Fred Banor pour auto-produire un album désarmant de simplicité, écrit dans la langue de Madoré, "L’Affection". Véritable album artisanal, ce recueil de chansons acoustiques enregistrées dans le dénuement d’un studio à la kaz, dévoile un artiste heureux de pouvoir enfin laisser parler son héritage musical aux multiples personnalités. Illustré par un clip envoûtant fabriqué à base d’images Super 8 inédites de La Réunion, "Zwazo Nwar" est le premier extrait de cet album, à paraître en 2023.

Imposter est un groupe d’électro-rock basé à l’île de La Réunion. Il puise ses influences dans le rock et l’électro indé, se situant à la croisée de Nine Inch Nails, Depeche Mode, LCD Soundsystem, Radiohead ou encore Kely Lee Owens. Formé en 2021, à l’ombre des couvre-feu et des confinements, Imposter sortira son premier album en 2022. Imposter est un trio avec Austin Kehoe, chanteur prolifique aux collaborations multiples sur l'île (The Sorry Dead, Jako Maron…) ; à la guitare, Yann Cadet, figure centrale du métal réunionnais (Vacuum Road), qui s’aventure ici sur d’autres terrains musicaux ; aux synthétiseurs et boîtes à rythme, Guillaume Futhazar, compositeur et autodidacte obsessionnel. Après une intense période de création et d’enregistrement, Imposter est maintenant prêt à parcourir l'île et ses lieux de concerts pour faire découvrir son univers visuel et sonore.