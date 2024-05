Saint-Benoît : l'école primaire de Beaulieu fermée jeudi et vendredi

L’école primaire de Beaulieu à Saint-Benoît sera fermée jeudi 30 et vendredi 31 mai 2024 suite à la dératisation effectuée ce mercredi. Suite à la présence de nuisibles dans l’école, une dératisation a été faite pendant les vacances, le 14 mai, avec une deuxième intervention ce mercredi 29 mai.

Ayant constaté encore leur présence, en concertation avec le Rectorat et les parents d’élèves, le maire Patrice Selly a décidé de fermer l’école ce jeudi et vendredi afin de finir le traitement de l’école et procéder au nettoyage des salles.



Reprise des cours dès le lundi 3 juin 2024 aux horaires habituelles.