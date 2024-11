Saint-Benoît : la corrida des sapeurs-pompiers sous le signe de la cohésion et du fair-play

Ce vendredi 8 novembre 2024, la ville de Saint-Benoît a organisé la corrida des sapeurs-pompier. Sous le signe de la cohésion et du fair-play, les soldats du feu de toutes les casernes de l'île ont été conviés à participer à l'événement. Les équipes, composées de 10 relayeurs, ont du parcourir le plus rapidement possible un parcours de 900 mètres en tirant en duo un dévidoir pesant près de 100 kilos. Une véritable épreuve engageant force physique, mental et esprit d'équipe (Photos : sly/www.imazpress.com)

La Corrida des sapeurs-pompiers, défi sportif placé sous le signe de la cohésion et du fair-play, a été créée en 1984 par la ville de Saint-Benoît. Cet événement a pour but de rassembler les soldats du feu de toutes les casernes de l'île autour d'un défi sportif placé sous le signe de la cohésion et du fair-play.

Les équipes, composées de 10 relayeurs, ont dû parcourir le plus rapidement possible un parcours de 900 mètres en tirant en duo un dévidoir pesant près de 100 kilos dans les rues du centre-ville. Force, endurance et esprit d'équipe sont les maîtres mots de cette épreuve inscrite dans le cadre de la semaine de l'athlétisme.