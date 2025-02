Saint-Benoît : soirée festive et hommage aux légendes du folklore réunionnais au Bisik

La Salle Gramoun Lélé a accueilli, ce samedi 15 février 2025, une soirée placée sous le signe du folklore réunionnais. Jacqueline Farreyrol et le ballet Kalou Pilé ont transporté le public à travers les sonorités et les danses traditionnelles de l’île. Plus de 500 spectateurs ont assisté à cet événement organisé par le Bisik. (Photo : Iris Mardémoutou)

Selon le Bisik, Ddès son entrée sur scène, Jacqueline Farreyrol a "captivé l’audience avec ses titres emblématiques, de Roule ton maloya à Mamzelle Babouk".

Son interprétation de Mon Île a particulièrement marqué les esprits, le public reprenant en chœur les paroles de cette chanson qui traverse les générations.

Accompagnée par les musiciens Guillaume Legras et Alexis Teyssedre, ainsi que par les chœurs de Cassandra Legras, l’artiste a offert une prestation empreinte d’émotion et de nostalgie.

Après une première partie intimiste, place au ballet Kalou Pilé. Fondé il y a plus de 40 ans, ce groupe a fait revivre les danses et musiques traditionnelles avec une énergie débordante.

Sur scène, une vingtaine d’artistes – musiciens, chanteurs et danseurs – ont enchaîné ségas et maloyas dans une ambiance festive.

Le final, porté par Doulèr Maloya et Pilé Kabaré, a transformé la salle en véritable kabar, entraînant le public dans une communion rythmée.

- Un nouveau rendez-vous au Bisik -

Le Bisik poursuivra sa programmation musicale avec une soirée jazz-maloya prévue le vendredi 21 février 2025.

Le saxophoniste Gaël Horellou et le chanteur et tromboniste Tim Zéni proposeront une fusion des sonorités jazz et créoles à travers leurs projets Miaraka et Lo Kér.

Une nouvelle occasion de découvrir un métissage musical inédit.

L’événement débutera à 19h, avec une billetterie accessible en prévente et sur place. Restauration et buvette seront également proposées.

