Saint-Denis : des salariés de l'association Adel BGE en grève

Ce mardi 28 novembre 2023, des salariés de l'association Adel BGE (Saint-Denis) sont en grève pour 24 heures. Les travailleurs de cette structure spécialisé dans le conseil et l'aide aux entrepreneurs souhaitant créer leur entreprise protestent contre des "dysfonctionnements" dans la gestion de l'entreprise. Ils revendiquent également de meilleures conditions de travail et de rémunération (Photo sly/www.imazpress.com)

"Cette action ne vise pas seulement. à attirer l'attention sur les préoccupations internes de ces salariés ; elle vise également à rappeler l'importance cruciale de l'association Adel BGE La Réunion pour le développement économique local et pour soutenir les entrepreneurs de notre territoire" indiquent les représentants du personnel.

Les grévistes estiment que de "graves dysfonctionnements représentent un véritable risque de défaillance de l'association à cause d'errements de gestion". Ils lancent "un appel à l'amélioration et au renforcement de notre capacité à soutenir efficacement et durablement les entrepreneurs locaux".

Depuis sa création en 1992, l'association Adel, qui partie du réseau national BGE (Boutique de gestion espace), accompagne "près de 1.000 entrepreneurs chaque année" informent les grévistes en indiquant avoir "dénoncé depuis de nombreux mois les problèmes sérieux auxquels ils font face depuis de trop nombreuses années"

La direction de l'entreprise n'a pas encore commenté cette action.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com