Saint-Denis : la Sodiparc inaugure une centrale solaire et installe des ruches sur son site

Ce vendredi 20 février 2026, la Sodiparc à Saint-Denis a inauguré une centrale solaire et installer des ruches sur son site. La transition énergétique et la préservation de la biodiversité constituent des enjeux majeurs pour nos territoires et pour les générations futures. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Sodiparc)

Consciente de sa responsabilité d’acteur économique implanté localement, la SODIPARC déploie une stratégie environnementale fondée sur des actions concrètes, mesurables et durables.

L’inauguration de notre centrale photovoltaïque et l’implantation de ruches sur notre site traduisent cette volonté : produire une énergie renouvelable locale et contribuer activement à la protection des écosystèmes.

Ces projets illustrent notre ambition : conjuguer performance économique, innovation et responsabilité sociétale.

- Une centrale solaire intégrée au bâtiment -

Dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, la Sodiparc franchit une nouvelle étape en mettant en œuvre deux projets photovoltaïques complémentaires sur son site de Sainte-Clotilde, en partenariat avec GREENYELLOW, acteur majeur du solaire photovoltaïque à La Réunion.

Ces deux installations, une centrale photovoltaïque en toiture et une future centrale en ombrières de parking injecté sur le réseau électrique Réunionnais représentent une puissance totale installée de 152 kWc. À pleine production, ces équipements permettront de générer 248 MWh d’électricité renouvelable par an, contribuant directement au développement d’une énergie locale, durable et décarbonée sur le territoire.

- Une production locale aux bénéfices concrets pour le territoire -

La production annuelle de ces deux centrales photovoltaïques correspond à l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 50 à 60 foyers Réunionnais.

En injectant cette énergie verte directement sur le réseau électrique Réunionnais, la Sodiparc participe activement à la sécurisation de l’approvisionnement énergétique de l’île, tout en réduisant l’empreinte carbone liée à la production d’électricité.

- Un projet structurant porté par la Sodiparc -

"À travers ces deux projets photovoltaïques, la Sodiparc affirme sa volonté de s’inscrire durablement dans la transition énergétique de La Réunion. Produire une énergie renouvelable locale, injectée sur le réseau, c’est à la fois un engagement environnemental fort et une contribution concrète au territoire Réunionnais", déclare Gérard Françoise, Président Directeur Général de la Sodiparc.

La centrale photovoltaïque en toiture, récemment mise en service, constitue la première étape de ce programme. Le projet d’ombrières photovoltaïques de parking viendra prochainement compléter cette démarche, en valorisant les espaces existants sans artificialisation supplémentaire des sols.

"Nous sommes fiers d’accompagner la Sodiparc dans cette dynamique vertueuse. Ces projets illustrent parfaitement la capacité des acteurs locaux à transformer leurs sites en leviers concrets de production d’énergie renouvelable, au bénéfice du territoire réunionnais", souligne Asma Patel, Directrice de GreenYellow Réunion-Mayotte.