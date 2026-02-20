À retenir ce soir : décès de Éric Dane, 62 morts à Madagascar, éruption au Piton, un gramoune agressé et TVA à 0%

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 20 février 2026 : - Eric Dane, l’acteur star de Grey’s Anatomy, est mort à l’âge de 53 ans - Madagascar : le bilan du cyclone Gezani passe à 62 morts - Éruption au Piton de la Fournaise : hausse des éboulements au niveau du site éruptif - Saint-Denis : une personne de 75 ans victime de coups de sabre, son pronostic vital engagé, l'agresseur présumé en fuite - 15.000 produits de consommation courante exonérés de TVA à La Réunion

L'acteur américain de la série "Grey's Anatomy" Eric Dane est décédé à 53 ans, selon des informations publiées jeudi par les médias américains. Il avait annoncé l'an dernier qu'on lui avait diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Au moins 62 personnes sont décédées et 13 sont toujours portées disparues après le passage du cyclone Gezani qui a frappé de plein fouet la deuxième ville de Madagascar, Tamatave, le 10 février 2026, selon un nouveau bilan officiel publié ce jeudi.

Ce vendredi 20 février 2026, l'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise, sans évolution majeure sur les dernières 48 heures. Une seule bouche éruptive reste active sur le flanc sud-sud-est, avec des fontaines visibles depuis le Piton de Bert. L'Observatoire volcanologique note tout de même "une hausse des éboulements notamment au niveau du site éruptif". L'enclos reste interdit d'accès et pour tout le monde.

Ce vendredi 20 février 2026, à 5h33, une personne âgée de 75 ans a été victime de coups de sabre dans le quartier de Bois de Nèfles à Saint-Clotilde (Saint-Denis). Selon nos informations, le septuagénaire a eu le poignet droit sectionné et souffre d'une plaine à la tête. Le pronostic vital de la victime est engagé. L'auteur présumé de cette agression est en fuite. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame.

Depuis le 28 décembre 2025, l'arrêté interministériel relatif aux exonérations de TVA sur les produits de consommation courante est entré en vigueur sur notre territoire. Cet arrêté correspondant à un total de 15.000 produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien au sein desquels on retrouve une très grande majorité des produits du bouclier qualité prix (BQP). Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la préfecture à ce sujet. (Photo : sly/www.imazpress.com)