15.000 produits de consommation courante exonérés de TVA à La Réunion

Depuis le 28 décembre 2025, l’arrêté interministériel relatif aux exonérations de TVA sur les produits de consommation courante est entré en vigueur sur notre territoire. Cet arrêté correspondant à un total de 15.000 produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien au sein desquels on retrouve une très grande majorité des produits du bouclier qualité prix (BQP). Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la préfecture à ce sujet. (Photo : sly/www.imazpress.com)

La publication de cet arrêté interministériel correspond à un engagement fort du gouvernement, et particulièrement de la ministre des Outre-mer dans sa volonté de soutenir toutes les initiatives pour lutter contre la vie chère.

La décision de l’État de mettre à 0 la TVA sur 15.000 produits de grande consommation vient également conforter la décision du conseil régional de La Réunion du 18 décembre 2024 de baisser les taux d’octroi de mer sur plus d’une cinquantaine de familles de produits de consommation courante, dont la moitié correspond aux produits du BQP.

L’observatoire des prix, des marges et des revenus de La Réunion (OPMR) et les partenaires économiques du BQP ont été moteurs dans cette volonté d’agir sur le niveau de fiscalité pour faire baisser les prix des produits de grande consommation.

- Une économie de plus de dix euros sur les produits du panier BQP -

Ces exonérations de TVA doivent se traduire par des baisses de prix pour les consommateurs sans délai puisque cet arrêté interministériel est d’application immédiate pour tous les produits concernés, y compris ceux qui ne correspondent pas à des produits du BQP.

Au vu des premiers constats effectués en magasin, dès lors que les exonérations sont appliquées, le gain de pouvoir d’achat pour les consommateurs peut s’élever à plus de dix euros sur le panier BQP qui comprend 175 produits.

À la demande de certains acteurs économiques, des ajustements de codes douaniers en nombre très limité pourront intervenir prochainement sans affecter l’application immédiate de l’arrêté du 11 décembre 2025.

À lire aussi : TVA à 0 % à La Réunion : une mesure contre la vie chère qui se fait (trop) attendre