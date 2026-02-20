Pas de tremblement de terre détecté par l’observatoire volcanologique

Ce vendredi 20 février 2026, les sismographes de l’observatoire de volcanologie du Piton de la Fournaise (OVPF) n'ont enregistré aucun tremblement de terre. En revanche, une onde sonore a bien été détectée par les appareils. “Le bruit entendu par les personnes pourrait provenir d’un gros coup de tonnerre lointain“, note l’observatoire. (Photo d'illustration: AFP)

Sur les réseaux sociaux, les Réunionnais se demandent ce qu'il s'est passé peu avant 18 h. Ils expliquent avoir entendu un bruit sourd, et décrivent une détonation qui les aurait surpris.

D'autres se demandent s'il s'agit d'un tremblement de terre, c'est la question posée ci-dessous, par exemple. Regardez.

Il n'en est rien, pas de panique donc. L'OVPF enregistre uniquement une onde sonore, détectée par les appareils.

