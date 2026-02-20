Le Tampon : 106 pieds de cannabis découverts à son domicile, il écope de 26 mois d'emprisonnement

Nouvelle opération antidrogue dans le Sud de l’île. Au Tampon, la Gendarmerie de La Réunion a mis au jour une culture illicite de cannabis au domicile d’un particulier. Au total, 106 pieds de cannabis ont été saisis, ainsi que 2,05 kg d’herbe "prêts à la consommation" et 4.100 euros en espèces. Le matériel servant à la production et au conditionnement a également été confisqué. Les stupéfiants ont été détruits. (Photo Gendarmerie de La Réunion)

L’auteur des faits a été condamné à 26 mois d’emprisonnement, dont huit mois ferme avec aménagement de peine.

Sur les réseaux sociaux, la gendarmerie rappelle que "Cultiver et détenir du cannabis est un délit et que ces cultures alimentent les trafics locaux et engendrent de nombreuses infractions.. Les forces de l’ordre assurent que « la lutte contre les stupéfiants se poursuit sans relâche pour protéger la population".

Les autorités invitent par ailleurs toute personne confrontée à une situation d’urgence à composer le 17.