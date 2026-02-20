Chasse tangue : 972 tangues prélevés, 348 personnes contrôlées et 31 contrevenants verbalisés

La saison de la chasse au tangue est ouverte du 15 février au 15 avril 2026, une période attendue par les chasseurs locaux. Dimanche 15 février dernier, des opérations de contrôles ont été réalisées dans plusieurs forêts de l'île. La préfecture rappelle les bonnes pratiques à adopter dans le cadre de cette pratique. (Photo : Fédération de chasse de La Réunion)

"Espèce emblématique du patrimoine culturel de La Réunion, le tangue doit être préservé. Il est donc essentiel de respecter strictement la réglementation en vigueur afin de concilier tradition, préservation de la biodiversité et sécurité", explique la préfecture.

À La Réunion, la chasse est pratiquée par près de 1.800 personnes validant leur permis. Parmi eux, près de 80% ciblent spécifiquement le tangue et le lièvre.

- Une opération pour veiller au respect des règles -

À l’occasion de cette ouverture, une opération conjointe a été organisée le dimanche 15 février 2026 par les agents de l’Office Français de la Biodiversité, de l’Office National des Forêts, du Parc National de La Réunion, des louvetiers ainsi que de la Fédération Départementale des Chasseurs de La Réunion.

Les contrôles ont été menés sur trois secteurs : Bélouve-Bébour, Mamod Camp et Maïdo-Tévelave. Ils ont permis de constater :

• 972 tangues prélevés

• 245 véhicules contrôlés

• 348 personnes contrôlées

• Une trentaine d’infractions relevées

• 25 contraventions de 4ᵉ classe et 6 contraventions de 5ᵉ classe

Cette mission visait à lutter contre le braconnage, à sensibiliser les pratiquants et à promouvoir une chasse responsable et respectueuse de l’environnement. "Elle témoigne de la mobilisation des services pour garantir une pratique encadrée, durable et respectueuse de la règlementation", assure les services de la préfecture.

Pour rappel, depuis le 15 février et jusqu'au mercredi 15 avril, la chasse aux tangues est ouverte uniquement les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Les heures quotidiennes de chasse sont fixées du lever au coucher du soleil. Le prélèvement des juvéniles (jeunes non sevrés identifiables par la présence de 5 bandes claires longitudinales) et des femelles est interdit.

- Une pratique qui divise -

Trois jours après l'ouverture de la saison, l'association One Voice annonçait avoir déposé un référé devant le tribunal administratif "contre l’arrêté préfectoral du 9 février 2026 autorisant la chasse aux tangues du 15 février au 15 avril 2026". L’association demande la suspension "en urgence" de ce texte.

L'audience aura lieu ce lundi 23 février.

