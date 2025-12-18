Saint-Denis : le Barachois fermé ce samedi pour le 20 décembre

La ville de Saint-Denis informe que sur les RN1 et RN2, dans le cadre de la manifestation culturelle du 20 décembre, le Barachois sera totalement fermé à la circulation entre le giratoire de la Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais le samedi 20 décembre de 17h à 4h du matin (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Concernant les poids lourds de plus 3,5 tonnes, une déviation sera mise en place par la RN6 Boulevard Sud à partir de 17h.

Par ailleurs, la route sera également fermée devant la Préfecture partir de 6h du matin.

Il est demandé aux usagers de bien respecter la signalisation qui sera mise en place sur le terrain pour le bon déroulement de la manifestation et de prévoir leurs déplacements liés à cette fermeture.