Saint-Denis : soirée portes ouvertes à l'IAE Réunion

L’Ecole de Management de l’Université de La Réunion de Saint-Denis ouvrira ses portes le jeudi 29 février de 17h à 20h. L’occasion pour les étudiants, les parents et les professionnels en activité ou en reconversion, d’échanger avec les élèves et les enseignants et de visiter les locaux situés dans le centre historique du chef-lieu. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Le public pourra découvrir 20 cursus répartis sur le campus allant de la dernière année de licence jusqu’au doctorat, couvrant plusieurs spécialités de management (comptabilité finance, marketing, distribution et ressources humaines) ou des secteurs d’activités (tourisme, santé et Economie Sociale et Solidaire).

En plus des stands dédiés aux formations, un espace dédié à l’alternance permettra d’obtenir des informations sur les contrats d’alternance et d’être accompagné dans sa recherche d’entreprise. Enfin, les professionnels souhaitant reprendre des études en cours du soir pourront bénéficier d’entretiens personnalisés et de renseignements sur les différents dispositifs de financement de la formation continue.

- La qualité d’une grande école à un coût abordable sans quitter le territoire -

L’IAE Réunion permet aux jeunes réunionnais de suivre des formations de haut niveau sans avoir à quitter l’île et ce, à un coût raisonnable. Les frais de scolarité pour un étudiant non boursier ne dépassent pas 250 euros par année universitaire, les étudiants boursiers, eux, n’ont rien à payer contre plusieurs milliers d’euros annuels dans une école privée.

Situé dans un cadre exceptionnel au cœur du centre historique de Saint-Denis, l’école accueille de petites promotions de 20 à 25 étudiants maximum. Un cadre privilégié leur permettant de recevoir des enseignements personnalisés et de compter sur leurs enseignants pour les aider dans la construction de leur projet professionnel.

- Un enjeu : la réussite et l’insertion professionnelle des diplômés -

En plus d’une équipe d’enseignants chercheurs et d’enseignants permanents, l’établissement fait intervenir une centaine de professionnels et organise chaque année, des projets en partenariat avec des acteurs clés du monde économique pour préparer au mieux ses diplômés à s’insérer sur le marché du travail.

Tous les cursus sont professionnalisants (période de stage ou alternance) et permettent de se confronter à la réalité du marché du travail. Plus d’un tiers des embauches se font à l’issue des périodes de stages ou d’alternance.

Depuis sa création en 1963, l’IAE REUNION a formé plus de 7000 cadres en gestion, aujourd’hui cadres dirigeants d’entreprises et acteurs du développement économique de La Réunion, constituant un des principaux réseaux professionnels de l’île.