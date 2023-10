Saint-Denis : un rassemblement pour dire "non" aux violences

A l'appel de deux syndicats d'accueillants et d'assistants familiaux, le SNT et le Samffa, un rassemblement contre les violences a lieu devant le Jardin de l'Etat, ce lundi 9 octobre 2023. L'objectif est d'attirer l'attention des élus et de sensibiliser la population sur "des faits de violences désormais quotidiens" (Photo rb/www.imazpress.com)

"Au sein de notre société insulaire, les violences intrafamiliales, les atteintes aux biens et aux

personnes, les incivilités, le harcèlement scolaire, les agressions visibles ou invisibles des

professionnels au travail (...) Assfam, travailleurs sociaux, administratifs, personnels d’accueil

etc.) sont désormais des faits quotidiens" notent ainsi les organisateurs du rassemblement.

Ces faits sont "d’une gravité croissante et d’une ampleur que nul ne peut espérer de manière responsable, circonscrire avec de simples mots" ajoutent-ils.

Ils estiment ensuite "il est plus qu’urgent de travailler en très étroite collaboration avec toutes les parties prenantes - la population réunionnaise en premier - pour recréer une société plus inclusive, responsable et plus sûre" notent les deux syndicats.

"Plutôt que de se plaindre sur un mouvement de délitement social ou d’ensauvagement

sociétal, sur une décivilisation r (...) nous entendons humblement combattre les fatalismes et autres attentismes ambiants" disent-ils encore

Un Livre Blanc est ouvert "aux citoyens contributeurs présents au Jardin de l'Etat" informe les organisateurs.

