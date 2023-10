Saint-Denis : un salon du livre LGBTQIA+ organisé ce week-end

Pour réinaugurer la bibliothèque d'ouvrage par et pour les personnes LGBTQIA+, qui avait été en partie incendiée dans son local de La Source, l'association OriZon organise deux week-ends plein d'animations. Des conférences en présentiel et en visioconférence, des discussions, des ateliers d'écritures, des expos, des ateliers dessins, une foire au livre, un goûter partage animé et des activités pour enfants animeront ces deux week-end.

"De quoi se retrouver et découvrir des artistes et œuvres formidables tout en visitant différents lieux safe et culturel puisque notre local est encore inaccessible malheureusement" écrit l'association.

Elle propose aux participants de les rejoindre le midi de 11h à 14h pour manger ensemble.



Le salon du livre est totalement gratuit.

Au programme :

• Samedi 21 octobre, à Bibliothèque Alain Peters du Moufia - La Cinor 5 Rue Du Bosquet, Saint-Denis

10h | Inauguration de la bibliothèque LGBTQIA+

10h-11h | Exposition de photo de Iris Mardémoutou, photographe + Discussion autour de certaines photo faisant partie du projet "Corps Trans" avec Xylric Lepinay et Damian Futol

11h-14h | Pause Méridienne ensemble

14h-15h | Création de son héros Queer avec Xylric Lepinay, Auteur et dessinateur a ses heures perdu 1 ère partie : Dessiné son héros Queer

15h-16h | Création de son héros Queer avec Xylric Lepinay, 2 ème partie : Création de l’histoire de son héros Queer

Dimanche 22 octobre, à KARMA, 8 rue Alexis de Villeneuve, Saint-Denis

9h-10h | Conférence de Margot Notari, Réalisatrice Vidéaste sur son film d'archive "Lola et moi"

10h-11h | Foire aux livres: Donne, échange, prends

11h-14h | Pause méridienne ensemble

14h | Conférence de Soan sur son œuvre LubriciT en Visio, livre parlant de la sexualité transmasc

15h-16h30 | Goûter partage + Narration d’écriture personnel libre

Le programme de la semaine prochaine sera publier d’ici peu.