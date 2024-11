Une enfant de 4 ans a été retrouvée seule dans le rue Maréchal Leclerc ce mardi 12 novembre 2024. Un automobiliste l'a retrouvée et a alerté les secours ainsi que les forces de l'ordre. La petite avait un bras et une jambe cassés. On ignore pour l'heure comment la victime, qui habite à quelques mètres de là où elle a été retrouvée, a été blessée. Une enquête est en cours (Photo d'illustration www.imazpress.com)