Saint-Denis : une journée sportive et inclusive pour sensibiliser au handicap

Ce mercredi 1er avril, l’association Irsam organise la 3ème édition de son événement "Irsam en mouvement" à Saint-Denis. Une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la sensibilisation au handicap, qui se déroulera de 9h à 15h entre la médiathèque François Mitterrand et le parc de la Trinité. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Près de 400 personnes sont attendues pour cette manifestation, dont plus de 200 personnes en situation de handicap accompagnées par l’association Irsam, aux côtés de professionnels et de bénévoles.

Au programme : une randonnée un peu spéciale. "Les participants à la randonnée-challenge partiront à la recherche de boîtes sensorielles réparties dans le Parc de la Trinité avec des mini-jeux sur le thème des handicaps", explique l'Irsam.

- Sensibiliser le grand public -

En parallèle, plusieurs stands seront installés dans le Cœur Vert Familial, à proximité de la médiathèque. Ouverts au public, ils proposeront des animations et des temps d’échange pour mieux comprendre les réalités du handicap.

Déficience visuelle et auditive, troubles du spectre de l’autisme, troubles des apprentissages ou encore déficience intellectuelle : de nombreux dispositifs seront présentés par les différentes structures de l’Irsam.

Découvrez le programme complet :

- Favoriser l’inclusion -

À travers cet événement, l’association souhaite promouvoir l’inclusion et changer le regard sur le handicap, en favorisant la rencontre entre le grand public et les personnes concernées.

Présente à La Réunion mais aussi en métropole, l’Irsam accompagne chaque année plus de 1.000 adultes et 2.200 enfants sur l'île, dans leur parcours de vie, de formation et d’insertion. Cette journée se veut ainsi un temps fort pour valoriser ses actions et rappeler l’importance d’une société plus inclusive.

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