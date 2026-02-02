Grève du 3 janvier : perturbations dans plusieurs écoles de La Réunion

(Actualisé) La Fsu Réunion appelle à la grève et à manifester devant la préfecture de Saint-Denis, le mardi 3 février 2026 à partir de 9 heures. En raison du mouvement de grève, des perturbations sont à prévoir dans plusieurs écoles de La Réunion. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

• Saint-Benoît

Le service de la restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés sur l’ensemble des écoles, pour les enfants dont les enseignants sont présents. Nous invitons les parents à prendre contact avec la direction de l’école afin de s’assurer de la présence de l’enseignant et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leur(s) enfant(s).



Toutefois, dans les écoles comptant plus de 25% d’enseignants grévistes, un service minimum sera proposé dans la limite des places disponibles : tableau à télécharger ici.



Les accueils périscolaires fonctionneront normalement.



Les crèches Les Ecureuils et Les Dauphins, ainsi que le Jardin d’enfants Les Bambinos, fonctionneront normalement.

• Saint-Joseph

Il n'y aura pas de service minimum dans la ville de Saint-Joseph ce mardi 3 février 2026. La ville informe ses administrés qu'en raison d'un mouvement de grève, les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront être assurés. Le service minimum ne sera donc pas assuré.

www.imazpress.com/[email protected]