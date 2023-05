Saint-Joseph : une journée dédié à la biodiversité

Ce samedi 20 mai 2023, sur le site du Four à Chaux de Manapany-Les-Bains, a lieu la "Journée de la Biodiversité" organisée par Nature Océan indien et l’ADPRH (Association Des Propriétaires, Riverains et Habitants de Manapany) en partenariat avec l'OTI SUD. Nous relayons leur communiqué (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Cette journée sera l'occasion de découvrir la biodiversité de La Réunion à travers une multitude d'activités adaptées à tous les publics, de la découverte des espèces en danger à leur préservation. Des balades, des jeux, une exposition photos, des conférences et un concert seront proposés tout au long de la journée.

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à cet événement gratuit en famille pour une meilleure compréhension de la biodiversité et découvrir comment devenir acteur de sa protection. Nous sommes convaincus que cet événement sera riche en informations et en découvertes pour les enfants comme pour les adultes.

Cette journée est organisée en partenariat avec l'OTI SUD, qui travaille depuis de nombreuses années pour la préservation de la biodiversité de La Réunion. En effet, il s'agit d'un refuge pour le Gecko Vert de Manapany depuis maintenant 10 ans. Ce partenariat est un symbole fort de l'engagement de l'OTI SUD dans la protection de la faune et de la flore de ses territoires et de l'importance de préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures. En s'associant à cet événement, l'OTI SUD souhaite encourager la sensibilisation et la préservation de la nature, tout en soulignant l'importance de la biodiversité en tant que critère d'attractivité et de sauvegarde du territoire.