Saint-Leu a accueilli les journées réunionnaises de plaies et cicatrisations

Le site de Stella Matutina a accueilli, les vendredi 28 et samedi 29 avril 2023, les 6èmes Journées réunionnaises de plaies et cicatrisations portées par le Dr Franz Weber, praticien hospitalier au CHU de La Réunion et coordinateur du Diplôme Universitaire Plaies et Cicatrisations. Après onze années d’existence, ces journées réunionnaises de plaies et Cicatrisations sont devenues l’évènement phare dans le domaine de la plaie et de la cicatrisation à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU de La Réunion. (Photo : CHU)

Cet évènement a pour vocation de réunir tous les acteurs de la santé de l’île mobilisés sur ces thématiques autour d’un comité́s cientifique pluridisciplinaire comptant des spécialistes locaux reconnus en plaies mais aussi d’éminents référents nationaux, notamment le président de la Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations, le Dr Luc Téot, sa vice-Présidente, la Dr Sylvie Meaume, le Pr Franck Duteille, président de la Société Française de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique, et d’autres qui font l’unanimité́ tant au niveau national qu’international.

Le programme a comporté une grande session sur le pied diabétique et le mal perforant plantaire, véritable enjeu de santé publique à la Réunion tant la proportion de personnes atteinte de diabète sur l’île est importante par rapport à la métropole. A cette occasion ont notamment été évoqués les problèmes récurrents de chaussage pour les patients ou encore la sensibilité des pieds. Ont également été abordées les questions du parcours de soins d’un patient porteur d’ulcère, les brûlures, les cicatrices, leurs conséquences sur la peau avec l’importance de la prévention solaire et l’intérêt de la prise en charge des cicatrices.

Enfin des thématiques d’actualité plus périphériques mais qui nous concerne tous aujourd’hui ont aussi été débattues : L’écologie en santé, éthique et refus de soins. Une session intitulée "Quoi de neuf ?", animés par les experts présents afin de faire un point sur toutes les nouveautés autour des plaies et cicatrisation, a conclu le congrès.

Depuis la première édition en 2011, les Journées réunionnaises de plaies et cicatrisations enregistrent un nombre croissant d’inscrits au fil des ans et ont réuni près de 1100 personnes à La Réunion dont 78% d’infirmières exerçant, pour les deux tiers, en libéral. Cette année encore plusieurs centaines d’acteur de la santé à La Réunion se sont retrouvés dans les hauts de Saint-Leu autour d’un panel de spécialistes d’exception.

Retrouvez toutes les informations relatives aux Journées Réunionnaises de Plaies et Cicatrisation ici.