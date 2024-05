Maternelle et élémentaire

La ville de Saint-Leu a été informée ce jeudi 2 mai 2024 de la présence de rats au sein de l'école du Plate. Considérant la santé des enfants et du personnel et les enjeux sanitaires, le maire de la commune Bruno Domen, a décidé de la fermeture de l'école maternelle et élémentaire du Plate ce vendredi. Des opérations de dératisations seront menées.