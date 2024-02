Saint-Leu : le jardin botanique des Mascareignes se prépare pour les vacances scolaires

Du samedi 2 mars au samedi 16 mars 2024, le jardin botanique des Mascareignes (Colimaçons, Saint-Leu) met en place un programme pour les vacances scolaires de mars. L'occasion de découvrir toutes les facettes du jardin et de faire des activités en famille (Photo : Département de La Réunion)

Si vous aviez prévu de rester sans activités pour ces petites vacances de mars, ce n'est pas le cas du jardin botanique des Mascareignes. Le jardin situé dans la ville de Saint-Leu dévoile son programme du 2 au 16 mars 2024, une occasion pour les petits et les plus grands de découvrir les facettes de l'endroit.

Dès le samedi 2 mars, le jardin botanique organise un brunch de 10h00 à 14h00 en collaboration avec le restaurant "le vieux pressoir", alliant mets traditionnels et créoles. Un repas suivi d'une visite guidée du parc à 14h30. Le tout au prix de 27 euros.

D'autres visites guidées sont aussi disponibles pendant toute la durée des vacances, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 11h00 à 14h30. Seules les visites réalisées le samedi sont à 14h30. L'occasion de découvrir la flore et la biodiversité réunionnaise accompagnée par un médiateur de Mascarin. Une visite d'une heure au tarif de dix euros.

Des ateliers arts plastiques sont également mis en place pour les enfants avec Christel Girault. Pour les 6 /15 ans, les "dates zenfans" prendront place du lundi 4 au jeudi 7 mars et du lundi 11 et jeudi 14 mars 2024 de 10h00 à 16h00.

Quant aux "dates letiboudchou" pour les 3 ans et demi / 6 ans se feront du vendredi 8 et samedi 9 mars 2024 et le vendredi 15 et samedi 16 mars 2024 de 10h00 à 14h00. Pour ces vacances le thème de l'atelier est l'architecture florale où les enfants vont s'inspirer de l'art japonais Ikebana, un art traditionnel fondé sur la composition florale.

Le mardi 5 mars 2024 à partir de 15h00, Jean Hivert écologue botaniste spécialiste de la flore de l'Ouest de l'océan Indien au conservatoire, propose une visite guidée des îles Éparses sans quitter La Réunion. Une visite limitée à une trentaine de personnes.

Du 4 au 8 mars 2024 de 9h00 à 12h00, le cirque et marionnettes doudou propose des stages de cirque pour les enfants de 3 à 16 ans. Du côté du cirque les enfants pourront s'entraîner aux jeux de détournement, d'équilibre et d'expression théâtrale. De l'autre côté au niveau des marionnettes, chaque enfant pourra ramener son doudou pour lui "donner vie".

Du 11 au 15 mars 2024 de 9h00 à 12h00, les enfants de 6 à 12 ans aux arts du cirque avec des jongleries, équilibre sur objet et expression théâtrale et clownesque.

Le programme se termine avec des ateliers de sculpture le 14 - 15 - 16 mars 2024 de 10h00 à 14h00. Un atelier qui tend à valoriser le patrimoine en s'intéressant à une technique ancestrale. Les dates du 14 et 15 mars sont réservés aux enfants, quant au 16 mars qui est plutôt réservé aux adultes.