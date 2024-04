Saint-Leu : les époux Félicité célèbrent leurs 70 ans de mariage

Ce samedi 20 avril, Marie-Suzelle (Maillot) dit mémé Zezelle et Joseph Noë dit pépé Nono, ont fêté leurs 70 ans de mariage, entourés de leur grande et belle famille : 7 enfants, 17 petits-enfants et 16 arrières petits-enfants. Très bel anniversaire de mariage à eux. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville (Photo : ville de Saint-Leu)

Une belle occasion pour le maire, Bruno Domen, les élus Josian Zettor et Roland Félicité de leur rendre visite et partager cet instant heureux.



C'est en remplaçant son père, alors éclusier (gardien de canal), que Joseph rencontre Suzelle qui venait chercher de l'eau, et tombe sous son charme. Il se confie alors à sa mère qui le guida pour la demande en mariage auprès de la famille de Suzelle. Ils avaient tous les deux 20 ans !

Aujourd'hui, à 91 ans, ils vivent encore un amour profond qu'ils ont su transmettre à leurs enfants. Après les discours émouvants de leur entourage, le temps s'est suspendu quand Joseph a entonné une belle chanson a cappella pour sa femme.

Nous leur souhaitons encore de belles années d'amour !