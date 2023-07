Saint-Leu : les époux Élodie fêtent leurs noces d'or

Ils se sont unis le 29 Juin 1973… Marie Jeanine et Simon Élodie ont fêté leurs 50 ans de mariage, ce samedi 1er Juillet dans la case familiale de Piton Saint-Leu.

Ils se sont rencontrés il y a 56 ans de cela par l’intermédiaire de leurs cousins et depuis, ils ont construit leur petite famille. De leur union, sont nés 3 enfants et 4 petits-enfants.



À l’occasion de leurs noces d’Or, le Maire Bruno Domen et l'élue Marie Alexandre ont tenu à leur rendre visite pour les féliciter au nom du Conseil municipal.



Joyeuses Noces d'Or !