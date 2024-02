Saint-Leu : plateaux presque vides et enfants affamés à la cantine... la mairie regrette un "incident déplorable"

Ce mardi 13 février 2024, le repas - du moins ce qui se trouvait dans les plateaux - qui a été servi aux élèves de Saint-Leu n'a pas tardé à faire réagir. Poulet au thym, salade russe... en très petite quantité. Face à la colère des parents et l'indignation des Réunionnais, la mairie a tenu a réagir, dénonçant "un incident déplorable" et évoquant "l'ouverture d'une enquête en interne" (Photo : DR)

"Des repas ont visiblement été servis en quantité insuffisante dans une des cantines de Saint-Leu", indique la mairie de Saint-Leu.

"Cet incident déplorable n’est pas conforme aux directives données par les élus, ni à la hauteur du service demandé au sein des cantines et des attentes légitimes des enfants et parents."

De fait, le maire de Saint-Leu, Bruno Domen et les élus ont demandé à ce qu’une enquête, en interne puisse "faire dans les meilleurs délais, toute la lumière sur cet incident, d’une part, pour que les responsabilités soient posées et d’autre part pour que cela ne se reproduise plus".

La mairie ajoute : "Il n’est pas concevable que quelques faits isolés viennent remettre en cause tout le travail accompli".

- Des faits pas si isolés... selon les parents -

"Isolé ? Nous n'avons pas fréquenté les mêmes établissements scolaires", déplorent les parents sur le site de la commune d Saint-Leu.

"L'incident n'est pas isolé, ni dans le temps, ni dans les lieux. C'est sur toute la commune de Saint-Leu qu'il faut une enquête interne", ajoute encore des parents excédés.

Des parents qui réclament que "des photos soient prises tous les jours pour s'assurer que leurs enfants mangent à leur faim.

Sur ce point, la collectivité confirme que "l'enquête interne concerne l'ensemble des cantines des écoles de la commune". "On est en train de faire la lumière sur tout cela, on prend les doléances des parents." "L'enquête est globale avec un point de départ qu'on élargit par la suite afin de poser les responsabilités et que cela ne se reproduise plus évidemment", ajoute la municipalité.

