Saint-Leu : une conductrice positive à l'alcool, aux stupéfiants et non titulaire du permis de conduire

Ce week-end du 24 et 25 février 2024, ont eu lieu des opérations de sécurité routière sur l'ensemble de l'île. Menées par les forces de police et de gendarmeries, ces opérations ont donné relevées 162 infractions dont 25 délits pour la police et 137 infractions côté gendarmerie. Du côté de la gendarmerie, carton rouge est donné à une conductrice positive à l'alcool, aux stupéfiants et non titulaire du permis de conduire. S'il n'y avait que cela. Son véhicule n'était pas non plus assuré. Placée en garde à vue, son véhicule a été remisé en fourrière (Photo : www.imazpress.com)

Le même jour, deux jeunes circulant à motocross sur la route ont été aperçus par la gendarmerie. Les deux individus prennent la fuite, avant que la moto de l'un d'eux cale. Le mis en cause a abandonné son deux-roues. Une enquête est en cours.

- Secteur gendarmerie -

- Secteur police -

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 30 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 162 infractions dont 25 délits :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 07 (taux compris entre 0,50 et 1,09 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 02

- défaut d'assurance : 08

- défaut de permis de conduire : 08

145 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 137 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- excès de vitesse : 05

- feu rouge / stop / priorité : 10

- défaut de contrôle technique : 07

- défaut d'équipement : 06

- défaut de port de casque : 04

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 04

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 14

- franchissement de ligne continue : 01

- autres : 86

