Saint-Leu : vous avez des questions sur la gestion administrative de votre association, des experts vous répondent

Le mardi 25 août 2026 aura lieu la journée des associations à Saint-Leu. Dirigeant, salarié ou membre associatif, cette rencontre est l’occasion d’échanger avec des professionnels du secteur et de faire le point sur les enjeux financiers, sociaux, fiscaux et réglementaires de la gestion associative, ainsi que sur les évolutions en cours. La Compagnie régionale des commissaires aux comptes et l’ordre des experts-comptables de La Réunion seront là pour vous écouter et vous orienter. Rendez-vous à partir de 13h30, à l’Auditorium Pierre Roselli du Musée Stella Matutina (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au programme

Trois ateliers thématiques animés par des experts du secteur associatif, apportant des réponses concrètes aux problématiques rencontrées au quotidien, ainsi qu’un temps de convivialité favorisant les échanges sur les thèmes suivants :

- Actualités réglementaires comprenant un focus sur la Facture Electronique

- Fiscalité

- Prévention des difficultés