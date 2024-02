Saint-Louis : des professeurs d'EPS se mobilisent pour dénoncer des installations sportives inadaptées

Ce jeudi 22 février, au collège Jean Lafosse à Saint-Louis, les professeurs d’EPS prévoient une "opération parasol" toute la journée afin de sensibiliser le Département sur leurs conditions de travail. Chacun est invité à venir avec son parasol ou son parapluie. Le Département répond de son côté, "lancer en 2024 un appel à projet pour couvrir ces plateaux sportifs avec des panneaux photovoltaïques" (photo rb/www.imazpress.com)

Selon un enseignant d’EPS (qui souhaite rester anonyme) contacté par la rédaction, le collège accueille "650 élèves pour seulement deux terrains de handball sans ombre, et aucun arbre pour offrir un peu de fraicheur". "Un local d’environ 100m2 est utilisé pour d’autres activités comme la gymnastique, mais il manque d'aération et ne dispose pas de climatisation", poursuit le professeur. Ce local était auparavant une réserve utilisée par les agents techniques pour stocker leur matériel.

Dans leur communiqué les professeurs déplorent : "des températures élevées jusqu’à plus de 50°C (relevés au sol sur une heure), une absence d’ombre, des problèmes d’installations, des sols glissants et/ou complètement inondés, un manque d’aération et de laine de verre ..."

Résultat, cet enseignant en EPS constate : "des passages plus fréquents à l’infirmerie chez les enfants". "Ces derniers sont fatigués et ont du mal à suivre les autres cours tout au long de la journée", déplore t-il. Le professeur explique que lui et ses collègues doivent ajuster leurs séances de sport et augmenter le nombre de pauses.

Et cela fait de nombreuses années que les professeurs alertent le Département : "cela fait 25 ans que le collège a été créé, 25 ans que nous attendons des installations sportives dignes de ce nom et adaptées aux nombres d’élèves", s'indigne ce professeur. "Nous avons eu de nombreuses réunions avec le Département depuis 2010. Ils nous ont indiqué qu'ils entreprendraient des actions, mais rien ne se concrétise."

- Le Département annonce un appel à projet -

Contacté par la rédaction le Département indique les avoir "rencontrés hier en présence du principal et de la gestionnaire". "Nous avons expliqué qu’une telle couverture était bien programmée, mais qu’elle nécessitait du temps (études, consultation, travaux) et des moyens financiers conséquents".

Le Département annonce "lancer mi-2024 un appel à projet pour couvrir ces plateaux sportifs avec des panneaux photovoltaïques". "Nous avons annoncé le planning suivant : appel à projet en 2024, études et autorisations réglementaires en 2025 et travaux en 2026 et 2027" précise-t-il.

"Sur leur demande, nous avons également convenu de réaliser cette année une salle de gymnastique (25 élèves) en modulaires. Nous nous sommes engagés pour une mise à disposition en janvier 2025", explique le Département.

"Nous leur avons également rappelé que des aménagements avaient déjà été réalisés pour atténuer la chaleur (mise en œuvre d’une résine bleu sur les plateaux) et apporter un peu d’ombre (ombrières solaires)", ajoute la collectivité.

De son côté, contacté par la rédaction, le rectorat nous a brièvement répondu "c’est le Département qui est interpellé par les enseignants d’EPS, c’est donc à la collectivité que vous devez adresser votre demande".

