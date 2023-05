Villèle : Rant dann ron moring

L'école Batay Coq organise la 2ème édition des rencontres du Moringue, un art de combat rituel réunionnais, ce dimanche 21 mai 2023 à Saint-Paul sur le site du Musée de Villèle.

La 1ère édition s'était déroulée en début d'année sur la commune de Saint Pierre. "C'est donc à Saint Paul que nous aurons l'honneur d'organiser cette rencontre en collaboration avec le Comité Régional de Moringue de La Réunion" indique l'association.

Des "galos" auront lieu à cette occasion entre les champion(ne)s de chaque club de l'île.

Des élus et/ou représentants de la mairie de Saint-Paul et du Département sont attendus sur place.



Lors de cette journée, le Rotary Club de Saint-Benoît mènera par ailleurs une action de sensibilisation sur l'AVC et le diabète auprès des visiteurs et particulièrement des jeunes pratiquants. Ce rendez-vous sportif est l'occasion pour l'association "de promouvoir nos traditions locales et également notre culture sportive".



L'événement se tiendra de 10h à 17h, et est ouvert à tous.

- Les racines du moringue -

"Le moring est un sport de combat rituel associant la musique, l'expression corporelle. Art populaire, il représente un art de développement des qualité physio-intellectuelles et morales de celui qui le pratique et cultive chez l'adepte le sens de l'honneur, de la camaraderie et de la maîtrise de soi" détaille l'association. Patrimoine culturel de l'île, il fait partie des traditions réunionnaises.

"Le moring a ses règle et distingue par 3 niveaux ( niveau 1: ceinture blanc; niveau 2: ceinture bleu; niveau 3: ceinture rouge) puis professeur ceinture blanc/rouge... Le moring a des techniques différentes et bien défini et il utilise que les techniques de coup pied et non les poings (coup pied bas, cote, tête, bourante etc...) mais aussi des techniques d'acrobaties (roue, saut main, équilibre, roulade, salto etc...) et tout ça avec des pas danse" ajoute-t-elle.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com