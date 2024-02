Saint-Paul : un tournoi de foot pour venir en aide à la Palestine

Le dimanche 3 mars 2024, un tournoi de football est organisé au stade Willy Aubras de Saint-Paul de 8h00 à 17h30. Le but de l'action est de reverser tout l'argent récolté à l'association Eilmy, oeuvrant en Palestine (Photo : sly/www.imazpress.com)

Apporter son soutien à un pays en guerre tout en faisant du sport n'est pas mission impossible ! En effet ce dimanche 3 mars 2024 au stade William Aubras de Saint-Paul, un tournoi de football est organisé dont tous les bénéfices seront reversés à l'association Eilmy oeuvrant en Palestine.



Sur place : restauration et buvette, atelier pour les enfants, atelier de henné et bien sûr... du foot. Le tournoi se fera en trois catégories, celle des 9 / 13 ans, les 14 / 18 ans et enfin les 18 ans et plus. Chaque équipe doit comprendre huit joueurs et deux remplaçants. Le tarif est de dix euros par joueur.

Les inscriptions sont à faire avant le 28 février 2024.