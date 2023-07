Saint-Pierre : Mickaël Pouvin enflamme la scène du Bisik

Ce samedi 1er juillet, le Bisik (Saint-Benoît) accueillait le chanteur-compositeur-interprète Mickaël Pouvin qui a offert une "performance inoubliable" à son public pour ce dernier concert de la saison du Bisik à la Salle Gramoun Lélé. Et ce, sur des paroles d'Aurélie Subijus et Pascal Saint-Pierre. Nous relayons le communiqué (Photos : Nicolas Renambatz)

Un public venu en nombre puisque nous affichions complet pour cet événement réalisé en partenariat avec la Région Réunion et le CRR et avec SHM Event. Un engouement amplement mérité pour ce premier concert de Mickaël Pouvin dans l’Est qui a tenu bien plus que toutes ses promesses.

La Salle Gramoune lélé est pleine à craquer, et malgré quelques difficultés techniques rencontrées dans l’après-midi, ce premier concert de Mickaël Pouvin dans l’Est promet de belles émotions…

Dès les premières notes distillées par Hadjee au clavier, l’émotion est palpable. Mickaël donne le ton avec une entrée magistrale sur la scène de l’auditorium chauffé à blanc et un élan d’amour s’empare du public pour découvrir en live les titres de son dernier album, "Numéro 1".

Chaque chanson susurre à nos âmes et à nos oreilles un message de paix, de force et de positivité, mené par le cœur et l’authenticité, Mickaël encourage chaque personne ; croire en soi, en ses rêves, un mantra qui nous guide à travers ce show palpitant.

Sur scène l’artiste est entouré de fabuleux musiciens, avec Pascal Manglou à la guitare, au clavier et aux machines, Dimitri Domagala à la batterie, Hadjee Potonié au clavier. Aux chœurs, les voix de sirènes de Clery Fontaine et de Mathilde Georget envoûtent les spectacteurs.

La salle passe par toutes les émotions au fil des chansons… Elle est émue, enthousiaste, chaleureuse joyeuse, enchantée mais surtout heureuse de partager un moment que chacun sait unique…

Pour cette soirée exceptionnelle, Mickaël nous a promis de belles surprises et il a tenu parole…

Les trois artistes avec qui il interprète de magnifiques duos sur son album « Numéro 1 » sont présents sur scène.

L’aérienne Bioz que le public a accueilli avec enthousiasme mêle sa voix sublime à celle de Mickaël pour « Jamais te lâcher ».

Impérial, Pix-L rejoint Mickaël pour chanter ensemble l’importance de vivre sans attendre, ici et maintenant, pour « My time » dont le clip sortira prochainement.

Sskyron, enfin, l’ami de toujours avec qui Mickaël travaille depuis 10 ans, est parmi nous, lui aussi. L’occasion pour qu’une fan exaltée lui chante un joyeux anniversaire, de quoi faire sourire le chanteur toujours ravi et pétillant.

Avec Sskyron ils chantent « Je danse mes rêves », un tube en puissance, et ont bien raison d’y croire.

Les deux artistes mettent le feu le feu et font trembler la salle avec toujours la même générosité.

10 années, c’est aussi le nombre d’année qui sépare Mickaël de son passage dans l’émission nationale The Voice. Il y avait chanté « Next to me » d’Emilie Sandé, il y a rencontré et charmé Florent Pagny puis Garou et nous ensorcelle à notre tour avec ce titre enlevé pour un revival flamboyant.



Un public subjugué et ravi de mêler ses voix à celle de Mickaël Pouvin sur presque chaque titre. C’est en symbiose totale qu’ils chantent "Près des étoiles" et "Eternel", composition emblématique s’il en est, qui vient évidemment conclure un spectacle incroyable.

L’occasion pour nous de souligner les immenses qualités de cet artiste au talent aussi absolu que son cœur est grand. Une générosité qui s’est exprimé dans ce show où danseurs, choristes et musiciens talentueux à l’énergie explosive tracent ensemble des chemins où l’on se rejoint plutôt que l’on se quitte. L’émotion pouvait se lire sur tous les visages, sur et en dehors de la scène. « Croyez en vos rêves, votre puissance, votre pouvoir ». Merci Mickaël, pour ta passion et ta générosité ! Sa voix angélique résonnera encore longtemps dans le souvenir de ceux qui ont pu assister à ce moment de grâce…