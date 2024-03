Saint-Pierre : un cyclomotoriste contrôlé plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée

Ce mercredi 6 mars 2024, ont eu lieu des opérations de contrôle de véhicules de transports de marchandises et de cyclomoteurs sur les communes de Saint-Denis et à Saint-Pierre. Et le bilan n'est pas glorieux. Dans le sud, c'est une opération de contrôle ciblant les deux-roues qui a eu lieu. Une personne a été interpellée à une vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée.Dans le chef-lieu, les forces de l'ordre ont relevé une conduite malgré une suspension de permis, une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou encore (Photo : Police Réunion)

Les autres infractions relevées sont des défauts de permis, défaut d'assurance, défaut de contrôle technique ou encore refus d’obtempérer.