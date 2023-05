Saint-Pierre : un événement de jiu-jitsu pour collecter des denrées pour les sans-abris

Un événement caritatif est organisé ce samedi 20 mai 2023 à Saint-Pierre, au gymnase Gaston Richardson. A l'initiative du club de jiu-jitsu de Saint-Pierre, un open se tiendra toute la journée, afin de récolter des dons pour les plus démunis. Les dons, des vêtements mais aussi nourriture, seront reversés à l'association Dalie solidarité. Les organisateurs appellent tous les clubs à participer à l'événement.

C'est la deuxième fois que ce type d'événement est organisé par le club. En 2021, 80 km de denrées avaient été collectés.



L'open est ouvert à tous, de 9 heures à 11 heures. Rendez-vous au 29 Route Departementale 29, à Montvers-les-Bas.



"Dalie solidarité vient en aide aux sans-abris, et leur fournissent des repas et des vêtements. Ils auraient besoin de denrées non périssables et de pulls, de couvertures pour l’hiver" explique Xavier Dijoux. "L'hiver va rentrer, c'est le moment pour collecter."



