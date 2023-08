Saint-Pierre : un jeune homme décède après avoir chuté à la Pointe du Diable

Ce dimanche 27 août 2023, aux environs de 14h30 un jeune homme pêcheur de 25 ans est tombé à l'eau au niveau de la Pointe du Diable à Saint-Pierre. Selon les témoins - qui l'auraient découvert une fois dans l'eau, il aurait fait une chute - sans pour autant en savoir plus sur les circonstances. Appelés, les secours sont rapidement intervenus sur place, tandis qu'un homme sautait à l'eau pour tenter de le secourir. Malgré les efforts de toutes les équipes, l'homme n'a pu être réanimé. Il est décédé (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

D'après les informations du Cross (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage), lorsque les secours ont été appelés, "le Cross a pu compter sur deux embarcations présentes non loin pour intervenir".

Pendant ce temps, un homme s'est jeté à l'eau pour tenter de le sauver. "La personne a été récupérée inconsciente à bord d'un navire de pêche, avant d'être prise en charge par la Société nationale de sauveteurs en mer (SNSM)."

À plusieurs reprises, les personnes sur place ont tenté de la réanimer. Ramenée au port de Saint-Pierre - et malgré les tentatives et le renfort du Smur - la personne n'a pas survécu.

Selon nos informations, non loin du lieu de la chute, se trouvait du matériel de pêche. Mais pour l'heure, rien n'explique la chute de ce jeune homme.

- Les précisions de la préfecture -

"Des moyens ont été engagés afin de réanimer le pêcheur qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire."

Malgré l' intervention de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et du Service d'aide médicale urgente SAMU, le pêcheur n'a malheureusement pu être réanimé."

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) rappelle que la chute à la mer depuis les côtes rocheuses est la première cause de mortalité à La Réunion et qu'en période de houle, il faut être extrêmement vigilant.

À cette occasion, le Cross a tenu à rappeler le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com