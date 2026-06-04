Saint-Pierre : un Meilleur ouvrier de France en peinture d'intérieur et peinture décors invité au lycée Bois d'Olive

Le Campus des Métiers et des Qualifications Génie Civil et Éco-construction en Milieu Tropical accueillera ce vendredi 5 juin 2026 à Saint-Pierre, Thomas Cronimus, Meilleur Ouvrier de France 2019 en peinture d'intérieur et peinture décors. Une journée de transmission, d'innovation et d'échanges avec des professionnels du BTP et des jeunes apprentis. (Photo d'illustration AFP)

Ce vendredi, Thomas Cronimus, Meilleur Ouvrier de France (MOF) 2019 en peinture d'intérieur et peinture décors, sera l'invité du Campus des Métiers et des Qualifications Génie Civil et Éco-construction en Milieu Tropical au lycée Bois d'Olive de Saint-Pierre.

Le temps d'une demi-journée technique, il échanegra avec les professionnels réunionnais du bâtiment et sera présent au concours Meilleur Apprenti de France (MAF) dans la catégorie Peintre Applicateur de Revêtements.

- Partage des savoir-faire -

De 8 heures 30 à midi, professionnels, enseignants et acteurs du secteur pourront échanger autour des pratiques et des innovations dans les métiers de la peinture et des revêtements. Au programme notamment : une présentation du parcours de Thomas Cronimus, des ateliers consacrés aux techniques de finition et de décoration, ainsi qu'une démonstration de revêtements utilisant des matériaux biosourcés.

D'après les organisateurs, cette rencontre sera placée sous le signe du "partage de savoir-faire, de l'innovation et de l'excellence" dans un secteur en constante évolution. L'événement s'inscrit dans un cycle de demi-journées techniques lancé par le Campus des Métiers en 2024, afin de favoriser les échanges entre professionnels, enseignants et apprenants autour des enjeux du BTP réunionnais.

- Un jury d'exception au concours Meilleur Apprenti de France -

L'après-midi sera consacrée au concours Meilleur Apprenti de France. Trois jeunes en formation au lycée Bois d'Olive et au lycée Roches Maigres présenteront leurs réalisations devant un jury composé de professionnels, dont Thomas Cronimus.

Créé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France, ce concours vise à "valoriser les savoir-faire professionnels" et à révéler les talents de demain à travers des mises en situation concrètes. Les candidats sont évalués sur leur maîtrise technique, leur organisation, leur capacité d'adaptation et leur posture professionnelle.

"La présence de Thomas Cronimus souligne l'importance de promouvoir les métiers artisanaux, valoriser les filières professionnelles et encourager l'excellence et la transmission", assure le Campus des Métiers.

- Un artisan engagé -

Originaire d'Alsace, Thomas Cronimus s'est imposé comme une référence nationale dans son domaine. Après avoir obtenu le titre de Meilleur Apprenti d'Alsace, il poursuit sa formation avant de créer en 2011 son entreprise spécialisée dans les décors et finitions haut de gamme. Son engagement lui vaut d'obtenir le prestigieux titre de Meilleur Ouvrier de France en 2019.

Très engagé sur les questions environnementales, il défend également une pratique plus durable du métier à travers l'utilisation de matériaux à faible impact, la maîtrise des produits utilisés et la réduction des déchets de chantier. "Exercer le métier de peintre décorateur aujourd'hui, c'est concilier excellence technique et responsabilité environnementale", résume le Campus des Métiers pour qui cette visite constitue un levier de rayonnement pour le territoire réunionnais.

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