Saint-Pierre : un nouveau rassemblement en soutien à Gaza

Le collectif Réunion-Palestine appelle une nouvelle fois à se rassembler ce samedi 30 mars 2024, pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Le rendez-vous est donné à partir de 14h à l'amphithéâtre des Jardins de la plage à Saint-Pierre. Des stands de sensibilisation sont aussi présents sur place. Une vente de gâteaux solidaires est aussi programmée, dont les bénéfices seront reversés à l'association Eilmy et au collectif pour assurer son fonctionnement (photo Sly/www.imazpress.com)

"Le génocide en cours à Gaza s'amplifie (plus de 31 000 tués par l'armée israéliennes à ce jour!) et le blocage de l'aide humanitaire cause un début de famine avec des risques importants d'épidémies qui vont faire des ravages dans la population gazaouis! En parallèle, le gouvernement israélien soutient la plus grande vague de colonisation de la Cisjordanie et bombarde ses voisins au risque d'un embrasement généralisé dans la région" dénonce le collectif, qui appelle à se mobiliser.

"Nous sommes très loin du "droit à la défense" (qui n'existe pas en droit international pour un pays occupant) qu'ont argué les principaux soutiens à Israël. 6 mois de déni médiatique et politique ont mené à cette situation catastrophique et le récent vote de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU ne suffira pas à réparer ce qui a été fait!" s'insurge-t-il.



"A La Réunion aussi, nous sommes sensibles au calvaire du peuple palestinien et de nombreux réunionnais se sont indignés et continuent de se lever face à ce drame. La réalité en Palestine nous touche d'autant plus en tant que société créole aux origines et cultures diverses regroupées sur un territoire limité par l'insularité. Les enjeux pour vivre et faire ensemble, en tenant compte de nos différences, vibrent fortement chez nous, particulièrement dans ce moment douloureux" assure le collectif.

Ce rendez-vous est organisé à l'occasion d'une action mondiale de solidarité au peuple palestinien.

Le collectif est présent pour "repondre à toutes vos questions et profitera de cette journée pour informer le maximum de personnes sur l'histoire de la colonisation de la Palestine et sur ce qu'on peut faire à échelle individuelle et collective pour soutenir le peuple pal estinien".

