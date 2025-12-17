À la une de ce jeudi : motard blessé, lancement de Vigirisques974, un suicide à l'origine de l'explosion mortelle, livre de Ziskakan, maternelle de Sainte-Marie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 18 décembre 2025 : - Saint-Gilles : un motard grièvement blessé après un accident avec une voiture - Vigirisques974 : une application d'information et d'entraide en période cyclonique - Ain : le suicide d'une voisine à l'origine de l'explosion qui a coûté la vie à deux enfants - Entre témoignages et archives inédites : plongée dans l'univers du mouvement Ziskakan dans un livre collector - Sainte-Marie : les maternelles de Desbassyns couverts de sable et les pieds dans la boue - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages, du vent et quelques éclaircies (Photo www.imazpress.com)

Ce jeudi 18 décembre 2025, un motard a été blessé grièvement sur la RN1A à Saint-Paul au niveau de l'échangeur de Grand Fond, après un accident avec un véhicule léger. La victime a été prise en charge par les secours. La route avait été fermée par les secours le temps de l'intervention.

Annoncée il y a un mois, l'application Vigirisques 974 est disponible pour tous les Réunionnais et Réunionnaises depuis ce mercredi 17 décembre 2025. Une application conçue pour informer en période cyclonique, et permettre à la population de s'entraider en cas de besoin.

L'explosion qui a provoqué la mort lundi de deux enfants de 3 et 5 ans dans un immeuble résidentiel de Trévoux, dans l'Ain, a été provoquée par une femme qui s'est suicidée en ouvrant le gaz dans un appartement voisin.

À l’occasion de la sortie de “Karantsink” ce jeudi 18 décembre 2025, Gilbert Pounia nous reçoit à Grand-Bois. "Karantsink" un livre patrimonial qui retrace 45 ans d’histoire du mouvement Ziskakan, et met en évidence son influence dans la transformation du paysage musical de La Réunion ainsi que son rôle dans l'émancipation culturelle de l'île. Entretien

Dans la commune de Sainte-Marie, ce sont les pieds dans le sable et parfois dans la boue lorsqu'il pleut, que les jeunes élèves de l'école Desbassyns s'amusent dans la cour de récréation. Une situation qui n'amuse ni les professeurs, ni les parents qui se regroupent en collectif. Alertée à plusieurs reprises, la mairie, interrogée par Imaz Press, assure que des travaux seront réalisés prochainement

Ce jeudi 18 décembre 2025, Matante Rosina ouvre la case de son calendrier de l’avent et tombe sur un sachet de pistaches grillées. En les grignotant, elle regarde sa boule de cristal pour voir le temps du jour. Dedans, elle voit le vent qui souffle encore bien fort et des averses qui passent de Saint-Marie jusqu’au sud. La matinée est plus agréable du côté de l’ouest, avant que les nuages ne prennent plus de place l’après-midi. Saint-Denis devrait rester l’endroit le plus ensoleillé, malgré un vent bien présent.