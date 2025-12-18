Vents forts : des rafales de 70 à 80 km/h de Saint-Philippe à Saint-Joseph, le sud-est en vigilance

Ce jeudi 18 décembre 2025, l'élément notable reste le vent sur La Réunion, avec pas moins de 70 à 80 km/h de Saint-Philippe à Saint-Joseph, 60 à 65 km/h au Barachois (Saint-Denis). Météo France place le sud-est de l'île en vigilance jaune vent fort. (Photo : sly/www.imazpress.com)



Pour vendredi "l'alizé d'Est-Nord-Est reste sensible mais baisse d'un cran", prévient Météo France.

Le vent continue sa légère baisse ce samedi.

