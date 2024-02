Saviez-vous que la Saint-Valentin ça peut être tous les jours...

Et oui, le grand jour est arrivé ! La Saint-Valentin a frappé à nos portes et à nos coeurs dès 00h ce mercredi 14 février 2024, et (on a vérifié) cela va durer toute la journée. Vous avez prévu d'offrir des roses, du parfum, un restaurant, un baiser... C'est très bien. Il convient juste de ne pas oublier que l'amour se vit, se fête, se célèbre 365 jours par an et pas seulement à la Saint-Valentin (Photo rb/www.imazpress.com)

Il faut juste s'en souvenir pour éviter que cette journée d'hommage à Cupidon (et au dieu du commerce) soit précédée et suivie par un enchainement de mauvais comportements et de manquement au respect dû à celle et celui, qui vous appelez l'amour de votre vie.

Au fait savez-vous d'où vient la tradition de la Saint-Valentin ? Valentin serait un prêtre chrétien du 3ème siècle qui consacrait des mariages chrétiens dans la clandestinité. Cela n'était pas du tout, mais pas du tout, au goût de l'empereur Romain Claude II.

Le prêtre finissait par être condamné à mort et son histoire se termina tragiquement par une décapitation en 268 après Jésus Christ.

En 495, le pape Gélase Ier décide de le mettre à l'honneur. Valentin est élevé au grade de saint patron des fiancés et des amoureux.

Bon, en réalité, cette nomination se greffe sur une vieille fête païenne célébrée par les Romains depuis des centaines d'années. Tous les 15 février, l'empire romain fêtait Lupercus, le dieu de la fécondité. Il se dit que cette date a été retenue car on pensait alors que les oiseaux choisissaient ce jour-là pour trouver leur chéri(e).

Imaz Press interroge régulièrement les oiseaux à ce sujet et comme tous les ans ils ont indiqué ne pas vouloir réagir à ce stade...

Bonne Saint-Valentin à toutes et à tous

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com