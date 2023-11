Sainte-Marie : le sport pour sensibiliser au harcèlement scolaire

Ce samedi 18 novembre 2023, l'Association des Parents d'Élèves (APE) Yves Barau en partenariat avec le Club de Boxe Anglaise de Sainte-Marie, organise une journée unique dédiée à la sensibilisation et à la prévention du harcèlement scolaire. Le coup d’envoi sera donné dès 8h30 avec une séance de Boxe Éducative orchestrée par le Club de Boxe Anglaise de Sainte-Marie, un acteur engagé depuis de nombreuses années pour la jeunesse de la commune. Nous diffusons ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Au-delà de l'aspect physique, cette expérience immersive mettra en lumière les valeurs fondamentales enseignées par la pratique de ce noble art.

La boxe, en tant que sport, véhicule des valeurs telles que le respect, la discipline, la détermination, la confiance en soi, le contrôle émotionnel, et le fair-play. Ces valeurs, au cœur de cet événement, sont des piliers pour la construction d'une communauté scolaire respectueuse, solidaire et épanouie.

L'Olympique Judo Sainte-Marie interviendra également pour une présentation de la discipline du judo. Cette intervention permettra aux participants de découvrir les valeurs et les principes du judo, renforçant ainsi l'idée d'une diversité sportive au service de valeurs communes.

De même, un intervenant spécialisé d’Écoute Moi Protège Moi Aide Moi - EPA, association prenant le problème du Harcèlement à bras le corps et offrant un véritable accompagnement et soutien aux familles concernées, sera également présent pour sensibiliser et prévenir de manière ludique le harcèlement scolaire, renforçant ainsi l’engagement communautaire.

Cette journée sera aussi significative pour la commune, avec la création du tout premier Banc de l'Amitié réalisé dans une école de Sainte-Marie. Ce banc symbolisera l'unité contre le harcèlement scolaire et représentera un lieu où les élèves pourront se retrouver, échanger et renforcer les liens d'amitié au sein de l'école.

L'APE Yves Barau, une équipe de parents qui donne toutes ses lettres de noblesse au bénévolat et à l’engagement, en collaboration avec le dynamique Club de Boxe Anglaise de Sainte-Marie, s'engage à utiliser ces valeurs pour renforcer son impact dans la lutte contre le harcèlement scolaire.